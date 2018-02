Motorista mata mulher e criança indígenas e foge sem prestar socorro em Barra do Ribeiro

Uma mulher e uma criança indígenas morreram atropeladas, na manhã desta segunda-feira (05), no quilômetro 318 da BR-116, em Barra do Ribeiro, segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

O motorista envolvido no acidente fugiu do local sem prestar socorro. Ele conduzia um veículo cinza ou prata, conforme a polícia. O acidente ocorreu no sentido interior-Capital da rodovia.

Os corpos das vítimas, que ainda não foram identificadas, aguardaram a chegada do IML (Instituto Médico Legal) no acostamento da estrada.

