Motorista morre após colidir contra caminhão na BR-392, em Canguçu

Na noite deste sábado (24), um motorista de 63 anos morreu após bater em um caminhão na BR-392, em Canguçu, no sul do Estado. Uma passageira de 73 anos, que também estava no veículo, teve lesões graves e foi encaminhada para o Pronto Socorro de Pelotas. O motorista do caminhão não se feriu.

Conforme informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu quando o carro saiu do acostamento e acessou a rodovia. As causas da colisão ainda estão sendo apuradas.

O acidente aconteceu no km 113 da BR-392. O motorista morreu no local.

