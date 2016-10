Motorista morre após ser incendiado vivo por um passageiro dentro de ônibus

Um motorista morreu após ter sido incendiado vivo por um passageiro enquanto trabalhava na Austrália. A vítima foi identificada como Manmeet Alisher, 23 anos. Outras onze pessoas ficaram feridas. O suspeito pelo crime foi detido. O caso está sendo investigado pela polícia. O motivo do ataque é desconhecido.

O motorista estacionou em uma parada para pegar três passageiros, incluindo o agressor. Pouco tempo depois, segundo testemunhas, o suspeito, de 48 anos, cujo nome não foi divulgado, atirou contra o motorista um “dispositivo incendiário”.

As chamas se alastraram rapidamente pelo veículo. Mas, antes de morrer, o motorista conseguiu abrir as portas traseiras para que os passageiros fugissem. O suspeito, que deixou o ônibus junto aos demais passageiros, foi preso assim que as equipes de emergência e os bombeiros chegaram ao local.

Comentários