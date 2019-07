Um acidente de trânsito envolvendo um veículo do modelo Gol, com placas de Agudo, e um ônibus, com placas de Santa Maria, deixou uma vítima fatal na noite do último domingo (14). A colisão ocorreu por volta as 22h30, no km 199 da RSC-287, próximo ao restaurante Fuzer.

O motorista do Gol, de 40 anos, recebeu atendimento médico no local, mas não resistiu aos ferimentos. As 29 pessoas que estavam no ônibus foram examinadas, mas passam bem e não tiveram ferimentos graves.

