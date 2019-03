Motorista morre em acidente envolvendo três veículos em Pelotas

Em um acidente envolvendo três veículos na tarde deste sábado (30), um homem morreu e outro ficou gravemente ferido. O incidente ocorreu no km 507,4 da BR-116, em Pelotas, na Região Sul do Rio Grande do Sul. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um Fiat Fiorino bateu de frente em um caminhão que trafegava no sentido oposto. Um micro-ônibus, que vinha atrás do caminhão, freou bruscamente para evitar a colisão e saiu da pista.

O condutor do Fiorino e o carona ficaram gravemente feridos. Logo após o acidente, eles foram socorridos e encaminhados ao Hospital de Pronto Socorro de Pelotas, mas o condutor não resistiu e morreu. Os demais envolvidos no acidente não ficaram feridos.

