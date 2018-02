Motorista preso com cigarros do Paraguai em falsa UTI móvel tinha até uniforme

O motorista de 27 anos que foi detido na manhã de quinta-feira (22) pela Polícia Rodoviária Estadual de São Paulo dirigindo um veículo caracterizado como “UTI Móvel” carregado de cigarros contrabandeados, em Tarumã (SP), já foi detido por contrabando em outro caso.

Segundo a polícia, há menos de um mês, ele já havia sido flagrado em outra situação semelhante, ou seja, contrabandeando cigarros do Paraguai em uma ambulância. Na ocasião, ele foi detido e depois liberado.

O homem que dirigia a van foi novamente detido, desta vez na rodovia Miguel Jubran (SP-333). Dentro do veículo a polícia encontrou 145 caixas de cigarro, carga avaliada em R$ 120 mil, que vinha do Paraguai e seria entregue em Ourinhos (SP).

A polícia agora vai investigar a origem do uniforme que o suspeito usava, semelhante ao das equipes de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A investigação quer descobrir se o macacão é falsificado ou se foi furtado.

Segundo a Polícia Rodoviária, no caso desta quinta-feira, a viatura policial foi ultrapassada pela suposta ambulância que estava com o giroflex ligado.

Ao pesquisar a placa do veículo no sistema, os policiais descobriram que ele estava registrado em nome de uma construtora.

O motorista da van tentou fugir após policiais darem sinal para ele parar. Após perseguição por cerca de três quilômetros, a suposta ambulância tombou na pista. Não houve feridos. Ele tentou fugir, mas foi preso.

Ao fazer vistoria, a polícia encontrou os maços de cigarro sem nota fiscal trazidos do Paraguai. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária, a suspeita é de que o veículo servia de fachada para contrabando.

A van e a carga foram apreendidas e levadas à delegacia da Polícia Federal de Marília. O motorista foi levado a uma cadeia da região. Ele deve responder por descaminho.

Caso anterior

No final de janeiro a Polícia Militar de Paraguaçu Paulista (SP) flagrou dois homens que transitavam em um furgão adesivado e equipado como uma ambulância de um plano de saúde para contrabandear cigarros na cidade.

Os policiais suspeitaram da suposta ambulância e fizeram a abordagem em uma rua do bairro Murilo Macedo. Dois rapazes que estavam no furgão estavam descarregando os cigarros em uma casa quando foram surpreendidos.

Dentro do veículo foram encontradas 90 caixas de cigarro e outra carga que havia sido descarregada na casa foi apreendida, além de dinheiro supostamente fruto do contrabando.

Um dos suspeitos confessou que a carga veio do Paraguai e o outro negou fazer parte do esquema. Um terceiro homem que deixou a casa dirigindo um carro conseguiu fugir.

Os dois homens foram levados para a sede da Polícia Federal de Marília, onde foram ouvidos e liberados. A carga e o furgão foram apreendidos.

Em nota, a Unimed Assis esclareceu que o furgão apreendido nunca pertenceu à sua frota e que realmente trata-se de um veículo que utilizou indevidamente a marca Unimed em sua adesivagem.

Carga pesada

Além dos casos das ambulâncias, no fim de janeiro a PRF (Polícia Rodoviária Federal) de São Paulo também apreendeu uma grande quantidade de cigarros contrabandeados, resultando em um homem detido. O flagrante ocorreu em Barra do Turvo.

O caso aconteceu no km 525 da Régis Bittencourt, em Barra do Turvo. Os policiais abordaram a camioneta Mercedes Bens ML350 de cor prata e placas de São Paulo/SP, conduzida por um homem de 45 anos. Logo no momento da abordagem, as autoridades constataram que no veículo era transportada uma grande quantidade de pacotes de cigarros. Questionado, o motorista disse que os cigarros eram contrabandeados, sendo que ele os transportaria entre as cidades de Foz do Iguaçu e Rio de Janeiro. Pela viagem, receberia R$ 2 mil.

Após o registro do crime de Contrabando, o motorista foi liberado para responder criminalmente em liberdade. Veículo e carga foram apreendidos. O cigarro foi encaminhado para destruição e o veículo para leilão. Ao todo, foram apreendidos 11 mil maços (carteiras) de cigarros, todos produzidos no Paraguai, só nesta ocasião.

Deixe seu comentário: