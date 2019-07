Motorista que atropelou menina em Santa Rosa irá responder por homicídio culposo

A motorista que estava no acidente que causou a morte da menina Luiza Eduarda Shons, de 4 anos, irá responder por homicídio culposo, ou seja, quando não há intenção de matar. A menina foi atropelada no fim da tarde de sexta-feira (5) na cidade de Santa Rosa.

De acordo com a mulher, que não teve o nome divulgado pela Polícia, o sol teria ofuscado sua visão no momento do acidente. A mãe da menina estava junto na hora do acidente, mas não teve ferimentos graves.

Luiza foi sepultada no ultimo sábado (6). As aulas na escola onde a menina estudava foram suspensas em respeito à família até está segunda-feira (8). Nas redes sociais, a escola emitiu uma nota de pesar à respeito do falecimento de Luiza.