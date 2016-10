Motorista reage e mata assaltante em Canoas

Um homem de 27 anos reagiu a um roubo e matou um assaltante no bairro Niterói, em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Ele foi abordado por dois homens na rua Rodrigues Alves na tarde desta quinta-feira (26). A dupla mandou que ele descesse de seu automóvel, um Volkswagen Jetta, e entregasse a carteira e o celular. Quando os criminosos se preparavam para entrar no veículo ele reagiu, informou a delegada Kátia Rheinheimer, titular da 2ª DP (delegacia de Polícia) de Canoas, que investigará o caso.

De acordo com a delegada, a vítima, que tem registro e porte de arma, disparou matando um dos assaltantes. O outro bandido conseguiu fugir com o automóvel Jetta, que foi localizado pela polícia cerca de 20 minutos depois do fato, em uma rua no mesmo bairro. O veículo será periciado.

