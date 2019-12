Rio Grande do Sul Motorista sem habilitação morre em acidente em Cachoeira do Sul

31 de dezembro de 2019

Conforme a PRF, carro perdeu o controle, bateu contra uma ponte e caiu no Arroio Cambará Foto: PRF/Divulgação Foto: PRF/Divulgação

Um motorista de 62 anos morreu na madrugada desta terça-feira (31) ao colidir contra uma ponte e cair no Arroio Cambará, na BR-290, em Cachoeira do Sul. A vítima não tinha carteira de habilitação.

O carro é um Ford/Verona com placas de Caçapava do Sul. Os outros quatro ocupantes do veículo ficaram gravemente feridas, conforme a PRF (Polícia Rodoviária Federal), e foram encaminhados para o Pronto-Atendimento. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

Até o início da tarde, o veículo ainda não tinha sido removido. O trânsito, contudo, não foi alterado.

