Motorista usa foto de Donald Trump no banco do carona para enganar a polícia e uma leva multa de quase mil reais

Um motorista foi multado em 136 dólares (cerca de 440 reais) em uma rodovia nos Estados Unidos depois que usou um papelão com a foto do candidato republicano à presidência, Donald Trump, para poder trafegar em uma faixa de pista reservada para veículos com duas ou mais pessoas.

O motorista foi flagrado pela polícia rodoviária de Washington tentando burlar a legislação de trânsito na rodovia 167, no sul de Seattle.

