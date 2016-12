Motorista usando um aparelho auditivo é multado como se estivesse utilizando um fone de ouvido

O aposentado Luiz Antônio Martini, 68 anos, morador de Sorocaba (SP), levou um susto quando foi pagar dívidas envolvendo a documentação do seu carro em novembro deste ano. Além de descobrir que havia sido multado três vezes por dirigir 20% acima do limite de velocidade, ainda notou uma quarta multa, esta por “dirigir veículo utilizando fone no ouvido conectado aparelho/celular”.

Segundo Martini, o erro está no fato dele ter deficiência auditiva e fazer uso nas duas orelhas de aparelho auditivo.

Quando ele ficou a par da penalidade, até pensou em recorrer da multa, mas ao levar em conta o valor de 85,12 reais, ele preferiu pagar para evitar toda a burocracia do que comprovar que usa o aparelho auditivo.

Apesar de ter pago a multa, o aposentado relata que acha importante que situações assim venham à tona para alertar os motoristas. (AG)

