Motos Triumph são as mais vendidas acima de 500cc na grande Porto Alegre em 2018

Passados 14 meses depois de ter assumido a distribuição das motocicletas Triumph no Rio Grande do Sul, em março de 2017, a Triumph Edisa consolidou a posição de liderança de vendas no segmento acima de 500cc na região da Grande Porto Alegre.

Segundo o seu Gerente Geral, Jaime Nazário, “a marca Triumph, ocupava a sétima posição, em março de 2017, com parcos 3,3% de participação, do mercado de motos de alta cilindrada (acima de 500 cc) do Rio Grande do Sul. Com a entrada da Edisa, e um trabalho intenso, conseguimos atingir neste curto espaço de tempo de 14 meses a liderança na nossa área de atuação com um crescimento de mais 460%. Acreditamos que este resultado se deve ao nosso diferencial de ter todos os modelos da marca disponíveis para que o cliente pilotar e experimentar. Assim, todas as argumentações técnicas da marca podem ser confrontadas no momento de trafegar com a moto. Além disso, um trabalho de treinamento de nossa equipe, ações de educação no trânsito, marketing e participação em eventos fez com que os motociclistas pudessem conhecer as qualidades de cada motocicleta” finaliza Nazário.

Atualmente, a concessionária Edisa está entre três maiores concessionárias em vendas de moto da Triumph, das 17 concessionárias espalhadas no Brasil. Localizada na Avenida Sertório, 5805, em Porto Alegre, já investiu mais de 5 milhões em sua operação em um espaço 1.200 metros quadrados para exposição de motos novas e semi novas, roupas e acessórios e de uma oficina completa com equipamentos e ferramentas de última geração, muitos importados da Inglaterra.

Oferecendo modelos esportivos com motores de 765 e 1050 cilindradas, segmentadas nas famílias de “Clássicas Modernas”, cujos motores são de dois cilindros paralelos refrigerados por líquido de 900 e 1200 cc, com sete modelos; de “Aventureiras e Turismo”, cujos motores são de três cilindros em linha refrigerados por líquido de 800, 1050 e 1.200 cc, com nove modelos; e de “Esportivas”, cujos motores são de três cilindros em linha refrigerados por líquido de 765 e 1050 cc, com três modelos.

No Brasil, a marca de Triumph de origem britânica, está presente há cinco anos sendo montada em Manaus (AM). Ao final de maio de 2018, consolidou-se no patamar de venda no mercado de alta cilindrada de 18,5%, superando grandes competidores globais estabelecidos há bem mais tempo no mercado.

A Triumph, fundada em 1902, na Inglaterra, atua em 13 países e indiretamente em mais de 57 mercados. O faturamento mundial da empresa gira em torno de R$ 1,6 bilhão e suas vendas no varejo supera as 60.000 unidades anuais.

