Mourão defende relação soberana com todas nações

Nesta terça-feira (4), durante participação em jantar oferecido pelas Frentes Parlamentares do Congresso Nacional Brasil-China e Brics, no Clube do Exército, em Brasília, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse que tudo o que o atual governo pretende realizar é “buscar o bem-estar da população brasileira e, mais ainda, a inserção [do país] de forma altaneira, soberana, flexível e pragmática no concerto de todas as nações”.

O jantar era uma homenagem de empresários que desejam intensificar o comércio com a China e da comunidade chinesa residente em várias cidades brasileiras, em reconhecimento aos esforços do vice-presidente de estreitar as relações entre os dois países.

Deixe seu comentário: