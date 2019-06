Mourão diz que educação moral e cívica voltará para os currículos escolares

O governo deverá promover a volta da educação moral e cívica aos currículos escolares. Foi o que disse o presidente em exercício, Hamilton Mourão, nesta sexta-feira (28). A matéria foi criada no período da ditadura militar com o objetivo de reforçar o comportamento dos estudantes diante da sociedade, sendo, na época, obrigatória no Brasil.

Em discussão no Ministério da Educação, Mourão disse que há resistência, mas que a volta da disciplina está no “radar” do presidente Jair Bolsonaro. “Vocês sabem que o ministério [da Educação] tem sido um lugar de combate direto. Não se desmancha tudo que existe lá da noite pro dia. Tem que ser um trabalho bem organizado. Mas é determinação e a diretriz do presidente que matérias dessa natureza retornem”, destacou ele.

A declaração foi concedida por Mourão em uma palestra na Associação Comercial do Paraná, nesta sexta-feira (28). Na ocasião, o presidente em exercício respondeu perguntas da plateia e contou que estudou nos Estados Unidos durante sua adolescência e havia, segundo ele, uma disciplina semelhante à educação moral e cívica: “Vi uma matéria chamada civics, que era exatamente ensinar a Constituição, formação da nacionalidade, todas as coisas que eram ensinadas em educação moral e cívica. Isso não é uma coisa da direita nem da esquerda, isso é educação”.

