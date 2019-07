Mourão diz que novo sistema de tributação é necessário no país

O vice-presidente Hamilton Mourão, afirmou, nesta terça-feira (16), que o governo e a sociedade têm o entendimento de que é necessário um novo sistema de tributação do país.

“Não pode fugir da reforma tributária. É objetivo do governo [do presidente Jair Bolsonaro resolver esse problema até o final do ano”, enfatizou o vice-presidente sobre as prioridades do governo. “A reforma tributária é mais do que necessária para a gente conseguir colocar o Brasil em uma agenda de produtividade positiva, nós temos uma agenda de produtividade baixa”, afirmou o vice-presidente em entrevista à TV Brasil.

Mourão disse ainda que além de reduzir a carga de impostos cobrada dos contribuintes, é preciso reorganizar o sistema. Para ele é preciso que fique mais simples e produza mais resultados para o país.

O vice-presidente afirmou na última segunda (15) que uma reforma política também era necessária, após a aprovação da reforma da Previdência. Mourão disse defender a aplicação do sistema político com voto distrital. Para ele, seria uma maneira de baratear as eleições.

