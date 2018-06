“Movidos por Amor” é a campanha da Paquetá Esportes para o Dia dos Namorados

A Competence e o marketing da Paquetá Esportes desenvolveram uma campanha conceitual para o Dia dos Namorados, inspirada em pesquisa americana publicada no Journal of Personality and Social Psychology da American Psycological Association. O estudo mostrou que casais que realizam atividades físicas em conjunto tendem a ser mais felizes.

Intitulada “Movidos por Amor”, a campanha da Paquetá Esportes quer motivar os namorados mostrando casais reais praticando juntos diferentes tipos de exercícios.

Além de revelar que “malhar” a dois faz bem para o amor, este Dia dos Namorados Paquetá Esportes reforça também a causa da rede na luta contra o sedentarismo. Com o conceito “Mais que Ontem” a empresa tem incentivado as pessoas a fazerem exercícios em busca de bem-estar e saúde.

Veja no link:

https://www.youtube.com/watch?v=qZefqOfPfZ4

Ficha Técnica

Anunciante: Paquetá Esportes

Agência: Competence

Direção de Criação: Rafael Bohrer

Direção de Arte: Jose Porto

Redação: Conrado Schnarndorf e Lorenzo Krolikowski

Atendimento: Ana Hochscheidt , Cristiana Ramos e Ludmila Barbosa

Produção Eletrônica: Andres Araújo

Arte-Final: Antonio Schneider e Karoline Nunes

Produtora de vídeo: Comp

Diretor: John Paul Arglinton

Assistente de Direção: Diego Brum

Diretora de Produção: Rafaella Ferreira

Montador: Jonatas Cacequi

Finalizador: Jonatas Cacequi

Aprovação: Margarida Galafassi, Luísa de Oliveira

