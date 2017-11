Movimentação de barcos na Marina Itajaí cresce 40%

Novembro, 2017. Às vésperas da temporada de verão, a Marina Itajaí registra crescimento de 40% no número de movimentações de barcos se comparado com o mesmo período do ano anterior. Localizada no litoral norte catarinense, o complexo náutico é o único no sul do país a contar com equipamento para erguer embarcações de até 90 pés além de amplo espaço para realização de manutenções e reparos de forma simultânea. Diferenciais que tem atraído navegadores de diversas regiões do país e da América Latina.

“A cultura náutica ainda é jovem no Brasil se comparada a outros países e o setor apesar de grande potencial ainda está em desenvolvimento. Atualmente, segundo pesquisa feita por guia especializado temos mais de 814 mil embarcações de lazer em águas brasileiras. No entanto, ainda há poucos lugares que ofereçam uma infraestrutura adequada para a movimentação de barcos, especialmente de grandes dimensões. E, no que diz respeito ao sul do país, a Marina Itajaí tem se tornado referência em movimentações por oferecer um TravelLift capaz de erguer embarcações de até 90 pés além do suporte operacional especializado garantindo agilidade do serviço durante os processos”, afirma o diretor náutico da Marina Itajaí Carlos Oliveira.

“Com isso temos verificado o aumento das movimentações dentro do complexo náutico principalmente no último mês com a proximidade do verão. A expectativa é que devido à necessidade de realização de manutenção, assistência técnica ou reparos antes da utilização dos barcos haja uma procura ainda maior até o final do ano. Por isso, é importante se planejar e realizar o agendamento com certa antecedência para garantir o serviço”, alerta.

Além do TravelLift, a Marina Itajaí também conta com moderno equipamento para o deslocamento de embarcações menores. No caso, trata-se do ForkLift utilizado para erguer barcos de até 12 toneladas. Suporte operacional especializado garantindo agilidade do serviço durante os processos é mais um atrativo. Outro diferencial do complexo náutico catarinense é comportar até 11 embarcações de 83 pés simultaneamente para a realização de serviços em seu pátio.

“É importante oferecer aos navegadores uma estrutura adequada e segura não apenas para movimentação e guarda dos barcos, mas também contar com um espaço para realização de serviços de manutenção e reparos. Outro fator positivo é a proximidade aos fornecedores e prestadores de serviços o que agiliza o processo de manutenção e assistência técnica a serem realizados nas embarcações”, ressalta Carlos Oliveira.

