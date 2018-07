Movimento da Fertilidade em Porto Alegre: iniciativa conscientiza população sobre a capacidade de ter filhos

Os cuidados para preservar a fertilidade natural e os riscos da gravidez tardia são os objetivos do Movimento da Fertilidade que desembarca na capital Porto Alegre em 28 de julho para uma manhã de atividades esportivas e um bate papo descontraído com equipe médicas especializadas em reprodução humana. O público alvo são jovens em idade reprodutiva – dos 20 aos 35 anos, que representam hoje cerca de 25% da população do país. As atividades físicas acontecem no Parque Moinho de Vento.

Além de dar dicas de como otimizar a fertilidade por meio dos métodos naturais, os ginecologistas e embriologistas vão tirar dúvidas sobre os procedimentos de reprodução assistida. A iniciativa da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida (SBRA) também vai orientar àqueles que desconhecem os riscos de uma gravidez tardia – isso porque, de acordo com o IBGE, as gestações entre 30 e 39 anos aumentaram de 22,5% para 30,8% nos últimos anos.

“Uma parcela da população que opta por adiar a gravidez ainda desconhece as chances do resultado ser bem sucedido. Queremos propagar essa mensagem porque a idade é um fator determinante para a fertilidade. Ao longo da vida, os óvulos envelhecem e a produção de espermatozoides perde qualidade. Todo esse processo demanda um planejamento prévio”, explica a presidente da SBRA, Hitomi Nakagawa.

Dr. Nilo Frantz, um dos representantes do Movimento da Fertilidade em Porto Alegre chama a atenção para a necessidade de homens e mulheres acompanharem de perto sua saúde reprodutiva.” Muitos casais deixam a gravidez para mais tarde sem saber qual seu real potencial fértil. Para não correr riscos, é importante que se faça avaliações periódicas, ressalta Dr. Nilo.

A programação matinal contempla ações educativas com foco na saúde, entre elas: aulas de dança, treinamento funcional e massagens express. A inscrição, é solidária, e deve ser realizada no ato do evento. Os interessados devem levar um pacote de fraldas, que será doado a entidades de acolhimento a mães e bebês carentes. Outras duas capitais das regiões Sul e Centro Oeste também sediam a terceira etapa do Movimento, Curitiba (PR) e Goiânia (GO), no dia 28 de julho.

Movimento da Fertilidade

A primeira etapa aconteceu em Junho – mês mundial de conscientização sobre a fertilidade – na Região Nordeste. Mais de 500 pessoas estiveram presentes em Recife (PE), Fortaleza (CE) e Salvador (BA). A segunda etapa vai acontecer em 21 de julho nas capitais da região Sudeste e, no dia 4 de agosto, a ação nas dez cidades brasileiras se encerra em Brasília (DF).

Infertilidade

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera infértil um casal que mantém relações sexuais sem métodos contraceptivos durante 12 meses sem engravidar. Segundo a OMS, há mais de 50 milhões de pessoas no mundo nessa condição sendo que 8 milhões de brasileiros podem ser inférteis. “Por isso, queremos estimular nas pessoas uma consciência sobre o tema e sobre a importância de adotar hábitos saudáveis de vida somado à uma rotina de acompanhamento médico”, afirma Nakagawa.

Serviço – Movimento da Fertilidade – Porto Alegre/ Sábado (28)/ entre 8h e 11h/ Parque Moinho de Vento. Inscrição solidária: Os interessados devem doar um pacote de fraldas no dia do evento. As primeiras 200 pessoas ganharão um kit com camiseta + viseira.

Programação

08h00 – Abertura, credenciamento e entrega de kits mediante a inscrição solidária

08h20 – Aula de Zumba

09h00 – Orientação Médica: Movimento da Fertilidade – Prevenção da Infertilidade Humana

09h15 – Aula de FitDance

10h00 – Intervalo

10h10 – Treino Funcional para Corrida (30 minutos funcional + 20 min caminhada)

10h50 – Encerramento e agradecimentos

