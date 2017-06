O fluxo de visitantes em shopping centers no País em maio subiu 3,06% ante abril, impulsionado pelo movimento de Dia das Mães, segundo pesquisa da Associação Brasileira de Shopping Centers em parceria com a FX Retail Analytics. Em relação a maio de 2016, o indicador apontou recuo de 1,85%. A região Sul foi destaque positivo, com alta de 0,88%.