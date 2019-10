Movimento Parlamentarista Brasileiro chega aos 21 anos

Criado há 21 anos, o Movimento Parlamentarista Brasileiro – MPB, tem defendido a instalação do parlamentarismo no país. Segundo Cesar Day, dirigente do MPB, “conforme consta na ata histórica, surge a dúvida se era oportuno a defesa do Sistema Parlamentar de Governo, onde o Estado e a Administração da máquina pública ficam separados em duas instâncias de poder diferentes, figuras públicas diferenciadas. Esse impasse permanece até hoje, e mesmo tendo passados duas décadas, renomados pensadores e intelectuais reunem-se mensalmente para ouvir palestras e dialogar sobre o modo que o país trata politicamente das crises inerentes de decisões, muitas vezes inadequadas, ou devido ao modelo presidencialista que vige no país, e poderia ter sido solucionado de outra forma num governo de gabinete parlamentar.” O evento comemorativo ao 21º aniversário de fundação de nossa Entidade, será realizado nnesta sexta-feira dia 25 de outubro na Churrascaria Galpão Crioulo do Parque da Harmonia em Porto Alegre.