Por volta das 8h dessa quarta-feira, integrantes do Movimento de Luta por Moradia protestaram na avenida Mauá, no Centro Histórico de Porto Alegre, causando lentidão ao trânsito. O grupo, que reivindica recursos para a população de baixa renda previstos no programa Minha Casa Minha Vida, encerrou a manifestação em frente à agência central da Caixa Econômica Federal.

