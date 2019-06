Movimento repetitivo é uma das causas da dor nas costas

A OMS (Organização Mundial da Saúde) estima que 80% da população mundial terão, ao menos, um episódio de dor nas costas durante a vida, um problema, portanto, muito comum. E uma das suas causas é o movimento repetitivo. As informações são do jornal Extra.

“A dor nas costas é uma das razões mais comuns pelas quais as pessoas vão ao médico ou faltam o trabalho, e é uma das principais causas de incapacidade em todo o mundo. A maioria das dores melhora gradualmente com o tratamento em casa e o autocuidado, geralmente dentro de algumas semanas”, diz Guilherme Sellos, membro titular da SBOT (Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia).

As lombalgias podem ser classificadas em agudas — aquelas que começaram há menos de três meses — e crônicas — dores que se prolongam mais do que três meses, com ou sem tratamento, e tendem a ser mais complexas para melhorarem.

“Uma das condições que está mais ligada à dor nas costas é a distensão muscular. Os movimentos repetidos ou súbitos e desajeitados podem esticar os músculos das costas e os ligamentos da coluna vertebral. Se você estiver em condições físicas precárias, apresenta maior chance de causar espasmos musculares dolorosos”, explica Guilherme.

O especialista alerta que se as dores podem ser um sinal de algo sério quando são acompanhadas de febre, decorrentes de uma queda ou golpe, ou irradiam para as pernas seguidas e causam fraqueza. Nesses casos, é preciso procurar uma emergência.

As dores nas costas podem ser prevenidas com atividades físicas. O grande objetivo é fortalecer e proporcionar resistência aos músculos da lombar. Além disso, é preciso ter alguns cuidados nos esforços feitos diariamente.

“Sempre que for pegar algo do chão, não faça o movimento com a coluna, descendo com o tronco. O certo é agachar dobrando as pernas. Assim, o peso fica todo nas pernas e não nas colunas”, explica o personal trainer Rodrigo Lourenço, da RL Fitness.

Como prevenir

1. Mantenha o peso ideal

Estar acima do peso faz com que a coluna fique sobrecarregada e pode provocar lesões que causa dores

2. Faça alongamentos

Eles são fundamentais para preparar os músculos. Os alongamentos devem ser feitos principalmente na região do tronco e membros inferiores

3. Mude de posição constantemente

Permanecer na mesma posição é outra maneira de sobrecarregar a coluna sem perceber.

4. Esteja atendo à postura

É preciso aprender a sentar corretamente: posicione os quadris o mais próximo do encosto da cadeira e

5. Tenha cuidado ao pegar objetos pesados do chão

Sempre dobre os joelhos ao pegar qualquer objeto do chão, pois assim o peso do que você carrega vai para as pernas e não para as costas

6. Pratique exercícios físicos

Musculação, treinamento funcional, pilates, remadas e agachamentos ajudam a fortalecer a região do tronco.

