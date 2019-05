MP da reestruturação ministerial e PEC da Reforma Tributária devem movimentar a agenda da Câmara

Agência Brasil

O plenário da Câmara dos Deputadostem três medidas provisórias para análise próximas da data de vencimento. A mais importante delas, a da reestruturação ministerial, que perde a validade no dia .

O líder do governo na Câmara, deputado Victor Hugo, do PSL, espera aprovar todas as medidas provisórias da pauta e diz estar trabalhando para construir consensos com os demais partidos

O líder governista lembra que existem divergências entre o PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, e legendas ditas de centro, que não formam a oposição. O principal debate gira em torno da criação de dois novos ministérios e da transferência do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, do ministério da justiça para a economia. O líder do governo, deputado Victor Hugo, diz que haverá embates nesses pontos.

Enquanto o plenário discute as medidas provisórias, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara deve votar nesta -feira a PEC, Proposta de Emenda à Constituição, da Reforma Tributária, que unifica cinco impostos em um único tributo. Já a comissão especial da Reforma da Previdência segue com as audiências públicas. Preocupado com os atritos políticos no Congresso, o presidente da Comissão, deputado Marcelo Ramos, do PR, disse conversado com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para manter a agenda da previdência independente de qualquer instabilidade política.

Nesta semana, a Comissão Especial da Previdência realiza três audiências com especialistas, uma sobre o BPC, Benefício de Prestação Continuada e o abono salarial, outra sobre a aposentadoria dos trabalhadores rurais e a terceira é sobre a aposentadoria de categorias com critérios especiais, como professores e policiais.

Outros destaques desta edição:

– Prefeitura do Rio libera trânsito nas duas pistas do túnel acústico, interditado desde desabamento na sexta-feira

– Caminhoneiros de São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro têm a partir de hoje o Cartão Caminhoneiro em fase de teste

– Preso um dos suspeitos de vender apartamentos na Muzema

– Moradores de cidade mineira temem por rompimento, a qualquer momento, de barragem da Vale

Deixe seu comentário: