MP da reforma do ensino médio é inconstitucional, diz Janot ao Supremo

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, enviou parecer ao STF (Supremo Tribunal Federal) no qual afirma que a MP (medida provisória) que estabelece uma reforma no ensino médio é inconstitucional.

A MP foi editada pelo presidente Michel Temer em setembro deste ano e, após ser publicada no Diário Oficial da União, passou a ter força de lei. Para se tornar definitiva, porém, a medida deve ser aprovada pelo Congresso Nacional no prazo de quatro meses.

O texto da MP do ensino médio foi aprovado na semana passada pela Câmara e agora está em análise no Senado. Ao votar a medida proposta pelo governo Temer, os deputados aprovaram tornar obrigatórios os estudos de filosofia e sociologia no ensino médio.