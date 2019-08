MP denuncia por estupro de vulnerável homens que violentaram mulher na av. Baltazar

O Ministério Público denunciou por estupro de vulnerável os dois homens envolvidos no caso em que uma mulher desacordada é abusada dentro de um carro, na avenida Baltazar de Oliveira Garcia, na Zona Norte de Porto Alegre. A denúncia foi encaminhada à Justiça nessa quarta-feira (08), mas divulgada apenas nesta sexta (09). Por estar em segredo de justiça, não teve muitos detalhes revelados. Um dos acusados também responderá por gravação e distribuição de imagens em vídeo nas redes sociais.

O caso ocorreu no dia 27 de maio, quando dois homens praticaram a violência sexual e filmaram a ação. A mulher afirmou, na ocasião, que só soube do ocorrido após ver as imagens circulando nas redes sociais. De acordo com o artigo 217-A do Código Penal, a pena para estupro de vulnerável pode chegar a 15 anos de prisão. Os dois homens seguem presos preventivamente, enquanto o processo segue em sigilo na Justiça.

