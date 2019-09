MP investiga Carlos Bolsonaro por contratação de funcionários fantasmas

O Ministério Público do Rio de Janeiro instaurou duas investigações contra o vereador licenciado Carlos Bolsonaro (PSC-RJ). O filho de Jair Bolsdonaro está sob suspeita de realizar contratação de “funcionários fantasmas” e praticar “rachadinha”, que consiste na divisão ou repasse de parte dos valores recebidos pelos funcionários ao vereador.

As possíveis irregularidades no gabinete vieram à tona após o senador Flávio Bolsonaro se tornar alvo de investigações sobre supostos crimes cometidos à época em que atuou como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

As investigações foram abertas após reportagem publicada pela revista Época em julho de 2019. A publicação revelou que Carlos Bolsonaro teria empregado sete parentes de Ana Cristina Valle, ex-mulher de Jair Bolsonaro. Até agora, duas pessoas teriam admitido que nunca trabalharam para o vereador, embora estivessem nomeadas. O MP apura também suspeitas de que outros três profissionais nunca estiveram em nenhum expediente da Câmara Municipal.

