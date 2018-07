MP manda abrir inquérito contra Ciro Gomes por declaração racista

O Ministério Público do Estado de São Paulo determinou à Polícia Civil, a abertura de inquérito policial contra Ciro Gomes, pré-candidato à Presidência pelo PDT, pelo delito de injúria racial praticado contra o vereador Fernando Holiday (DEM-SP), ligado ao MBL. A representação se refere às declarações de Ciro sobre Holiday durante entrevista à rádio Jovem Pan, no dia 18 de junho. O que disse Ciro Gomes: “Esse Fernando Holiday aqui é um capitãozinho do mato. Porque a pior coisa que tem é um negro usado, pelo preconceito, para estigmatizar”.

A resposta de Fernando Holiday

O vereador Fernando Holiday deu sua resposta a Ciro Gomes: “Não estamos mais no tempo em que racistas como Ciro são tolerados. Ele fez uma referência pejorativa, pautada pela minha cor e atrelada à minha preferência política. É bizarro que um político não permita que um negro possa ter opinião e atuação política diversa da dele”.

IPE Saúde: 30 anos em 30 dias

A administração do IPE Saúde resolveu apostar pesado na impopularidade do governador José Ivo Sartori. Imaginando resolver de forma burocrática, em 30 dias, um problema que se arrastava há anos, os gestores do IPE Saúde aplicaram nos servidores públicos os novos valores de contribuição dos seus segurados, cuja mensalidade mínima saltou de R$ 223,81 para R$ 485,26.

Novidades na Agnus Dei

A Operação Agnus Dei, da Polícia Federal, que investiga doações politicas de empreiteiras gaúchas ainda no governo Tarso Genro, poderá ter novidades explosivas. Tudo por conta de uma delação premiada que estaria sendo costurada com um dos líderes do cartel.

Alívio geral

Andou bem o desembargador Túlio Martins, 3º vice-presidente do Tribunal de Justiça gaúcho que, em substituição ao 2º vice-presidente, concedeu ontem, a medida cautelar postulada pelo Ministério Público e suspendeu decisão que negou a renovação da manutenção de 17 presos em presídios federais, em Regime Disciplinar Diferenciado. O encerramento do prazo ocorreria no final do mês de julho, e a decisão sensata do desembargador causa alívio na sociedade gaúcha.

Tudo em casa

O PSOL gaúcho usou uma solução caseira e indicou a professora Camila Goularte, esposa do pré-candidato ao governo do Estado Roberto Robaina, para ser o seu vice. A convenção oficial do partido acontece domingo próximo, dia 22, e vai oficializar a coligação com o PCB (Partido Comunista Brasileiro) nas disputas ao Senado, Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa.

Mathias Nagelstein

O colunista lamenta o falecimento, aos 81 anos, do advogado criminalista Mathias Nagelstein, ex-chefe da Casa Civil do governo do Estado na gestão de Alceu Collares e ex-presidente do Tribunal de Justiça Militar. Ele era pai do presidente da Câmara de Vereadores da capital, Valter Nagelstein.

Nosso pesar aos familiares de Mathias Nagelstein.

