MP pede intervenção em prisões de Roraima

O MP (Ministério Público) de Roraima divulgou nota pedindo a intervenção federal no sistema prisional do Estado, conforme já havia solicitado pela procuradora-geral da República, Raquel Dodge. Segundo ela, a medida é necessária por conta das péssimas condições dos centros de detenção, agravadas pela ausência de uma atuação mais incisiva das autoridades locais no setor.

