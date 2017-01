MPF abre inquÃ©rito para investigar acidente que vitimou Teori Zavascki

O MPF (Ministério Público Federal) de Angra dos Reis, no litoral Sul do Rio de Janeiro, abriu inquérito para apurar as causas da queda do avião que levava o ministro Teori Zavascki. Foram confirmadas as mortes do relator da Lava-Jato no STF (Supremo Tribunal Federal), do empresário Carlos Alberto Filgueiras e do piloto Osmar Rodrigues. A investigação foi aberta pela procuradora da República Cristina Nascimento de Melo.