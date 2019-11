O MPF denunciou dois ex-integrantes do DOI-CODI em São Paulo pela morte do advogado Jayme Amorim de Miranda, ocorrida em São Paulo em 1975, durante o regime militar. O ex-comandante do Doi-Codi em São Paulo Audir Santos Maciel e o ex-integrante da equipe de buscas da unidade Carlos Setembrino da Silveira são acusados de homicídio e ocultação de cadáver.