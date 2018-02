MPF não aceita intervenção federal no Rio

O MPF (Ministério Público Federal) emitiu Nota Técnica sobre a intervenção federal no Estado do Rio. O documento considera que o Decreto nº 9.288 “ressente-se de vícios que, se não sanados, podem representar grave violação à ordem constitucional e, sobretudo, aos direitos humanos”. “A intervenção não pode ser realizada à margem dos direitos fundamentais”, diz a nota do MPF.

