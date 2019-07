MRV adota praça na Zona Norte de Porto Alegre

A MRV e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade de Porto Alegre (SMAMS) assinaram termo de compromisso de adoção da Praça Dona Emília, no bairro Rubem Berta, nas últimas semanas. A parceria tem um ano de validade e poderá ser prorrogada por igual período. Com a adoção, a construtora fica responsável pela limpeza geral e pelo corte de grama, além do conserto e pintura dos equipamentos.

O investimento da MRV será de aproximadamente R$ 100 mil nos próximos doze meses. A praça tem 4.667 m², conta com espaço de recreação infantil, bancos, lixeiras, gramado e passeios em concreto e fica entre as ruas Hugo Nelson Magalhães e Clarão da Lua, na Zona Norte da cidade. As obras de melhoria e implementação de sinalização da área iniciam na próxima semana.

Adoção do Parque Mascarenhas de Moraes

No início do ano, a MRV adotou o Parque Marechal Mascarenhas de Moraes, no Bairro Humaitá, também em Porto Alegre. O valor anual do investimento é de aproximadamente R$ 288 mil e inclui cortes e plantios de grama, colocação de saibro rosa, conserto dos bebedouros e repintura de diversos mobiliários. Em junho, oito churrasqueiras do parque foram cobertos com telhas de barro e estrutura de madeira. Além disso, houve recuperação das estruturas de alvenaria em quatro churrasqueiras.

As melhorias foram feitas pela MRV de forma espontânea e não estavam no Termo de Adoção do parque. Apenas nos últimos três anos, a MRV investiu R$ 6,2 milhões em melhorias de infraestrutura urbana apenas em Porto Alegre. A construtora tem como valor investir nas comunidades onde atua com a construção de parques, praças, escolas, creches, Unidades Básicas de Saúde, Estações de Tratamento de Esgoto, obras viárias, entre outros. Nos últimos quatro anos, investiu mais de R$ 700 milhões em obras de infraestrutura por todo o país.

