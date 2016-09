MST monta acampamento no Incra e no Ministério da Fazenda em Porto Alegre

Integrantes do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) invadiram, na manhã desta segunda-feira (05), o pátio do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agraria) e do Ministério da Fazenda em Porto Alegre.

Eles montaram um acampamento no local para exigir a retomada da reforma agrária. O grupo, que chegou em pelo menos dez ônibus, também protesta contra a reforma da Previdência rural e o impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff. Os manifestantes impedem a entrada de funcionários do Incra e do ministério.

Também participam do ato integrantes da Fetraf (Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar), do Movimento dos Atingidos por Barragens e do Movimento de Mulheres Camponesas.

