MST protesta na sede do TRF4, em Porto Alegre

Mulheres ligadas ao MST, sindicatos e movimentos sociais realizaram uma marcha no Centro de Porto Alegre, na manhã desta quinta-feira (8). No início da tarde, o grupo chegou à sede do TRF4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região), em protesto contra a criminalização dos movimentos sociais, a seletividade da justiça brasileira e o auxílio-moradia dos juízes.

