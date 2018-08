Muçulmanos que participam da grande peregrinação anual a Meca (Arábia Saudita) – o hajj – lançaram pedras nesta terça-feira (21) contra as três grandes colunas da Ponte Jamarat, em Mina. O ritual é conhecido como “apedrejamento do diabo”. Os últimos dias do hajj, que neste ano reúne cerca de 2 milhões de fieis, coincidem com o Eid al-Adha (festa do sacrifício, em árabe).