O rabino alemão Henry Brandt e o presidente do Conselho Central dos Muçulmanos da Alemanha, Aiman Mazyek, discursaram na entrada do antigo campo de extermínio de Auschwitz durante uma cerimônia memorial para lembrar as vítimas do nazismo. “Nós prometemos que, com a nossa força, com a força da nossa fé, vamos trabalhar juntos para que Auschwitz nunca mais se repita”, afirmou Mazyek.