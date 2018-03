Muçulmanos são parte da Alemanha

A chanceler alemã, Angela Merkel, reiterou nessa quarta-feira que o islã e os muçulmanos “são parte” do seu país. Esta foi a primeira declaração do seu governo e quando listou as principais inciativas do seu quarto mandato. Atualmente, a Alemanha tem 82 milhões de habitantes e 4,5 milhões são muçulmanos. A grande maioria destes muçulmanos, defendeu a chanceler, “rejeita o radicalismo”.

