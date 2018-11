Mudança de rota

Está no plano do futuro governo estadual a criação de uma assessoria especial, que será responsável pela análise diária da qualidade das despesas. A cada semana haverá emissão de um boletim detalhado.

Com isso, a gestão pretende abandonar a linha contemplativa e só reclamar quando o balanço anual é concluído.

Fica muito claro que interesses serão contrariados.

Caminho errado

No governo federal e na maioria dos estados, persiste a ineficiência dos gastos públicos. Há pouco controle, o que permite o lançamento de bilhões de reais no ralo, todos os anos.

Uma pergunta

O placar eletrônico Impostômetro, a 4 de novembro de 2015, registrou 1 trilhão e 700 bilhões de reais. Ontem à noite, atingiu 1 trilhão e 984 bilhões. Melhorou ou piorou a qualidade dos serviços públicos?

Quanto

O ministro Sérgio Moro terá 16 bilhões de reais no orçamento de 2019 para administrar o Ministério da Justiça, da Segurança Pública e da Transparência. Está com crédito para pedir mais.

Perda de oportunidade

Por falta de informação, a ação popular, ferramenta para manutenção e defesa de direitos, instituída pela Constituição Federal de 1988, é pouco utilizada.

É rotina

De Norte a Sul do país, começa o pagamento do festival de ofertas das agendas de campanhas eleitorais. Muitos vão se decepcionar, quando futuros governantes disserem que o cobertor é curto para cobrir grandes expectativas.

A falta de controle

Se os orçamentos públicos se tornarem abertos, os contribuintes de impostos conhecerão as bolhas de privilégios e a coluna dos desperdícios. Inclui corrupção, além da ineficiência consumada por compras desnecessárias e inadequadas.

Diferença

O Mercosul não pode dar certo: enquanto a Argentina, mesmo estando em crise, impõe barreiras, regras e taxas ao Brasil em vários produtos, a Aliança do Pacífico junta Peru, Chile, Colômbia e México, reduzindo ou eliminando tarifas aduaneiras.

Por mais empregos

Vai começar a gincana para tirar o Brasil da pífia taxa de crescimento do Produto Interno Bruto.

Vão comemorar

Excetuando os partidos de esquerda, os demais se unirão para preparar exposição na Assembleia Legislativa sobre os 30 anos da queda do Muro de Berlim. Construído a partir de 13 de agosto de 1961, circundava Berlim Ocidental. Tinha 66 quilômetros, 302 torres de observação, 127 redes metálicas eletrificadas com alarme e 255 pistas para cães de guarda.

Novo teste

O presidente Donald Trump será avaliado pelos norte-americanos que voltarão às urnas, terça-feira, para as eleições legislativas. Das 100 cadeiras no Senado, 51 estão com os governistas e 49 com a oposição. Na Câmara dos Deputados, as 435 vagas entrarão em disputa. Os adversários da Casa Branca têm 200. O resultado indicará tendência da corrida presidencial de 2020.

Há 95 anos

A 4 de novembro de 1923, quando se encaminhava para o final o confronto entre aliados e adversários do governador Borges de Medeiros, a 3ª Região Militar criou uma área neutra, no Centro de Porto Alegre. Nela podiam se refugiar os que se sentiam ameaçados pelos enfrentamentos. Ficava entre a Andradas e o rio Guaíba, desde a rua General Canabarro até Uruguai. Os que quisessem também poderiam pedir asilo em algum quartel.

Radiografia

Antes das eleições, candidatos narram, à exaustão, o enredo de Alice no País das Maravilhas. Depois, muitos concluem: há situações difíceis de administrar. Outras são impossíveis.

