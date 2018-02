A Oi divulgou nota reafirmando que não vai reconhecer as deliberações da assembleia realizada nesta quarta-feira, no Rio, por um grupo de acionistas. A operadora disse não aceita a legalidade e os efeitos da reunião. A assembleia foi convocada pela Bratel, pertencente à Pharol – antiga Portugal Telecom – para rever determinados pontos do acordo de recuperação judicial da empresa.

