A pouco menos de 30 dias da inauguração da sua nova planta industrial de 45 mil m² e R$ 40 milhões de investimentos, a Atlas S.A. passa assinar sua razão social sem o “Pinceis”.

A mudança no nome está alinhada com a considerável ampliação do mix de produtos da marca, ao longo dos últimos anos. Atualmente, a empresa possui 700 itens para pintura, que atendem os segmentos de organização e segurança, preparação de superfícies, pintura artística, kits de pintura, rolos de pintura, trinchas, decoração de ambientes, bricolagem, limpeza e complementos e ferramentas. Os pinceis representam apenas 15% do faturamento.

Localizada no complexo industrial da InBetta, em Esteio, a inauguração da nova fábrica vai preparar a Atlas para mais dez anos de crescimento contínuo. A meta para 2018 é crescer, aproximadamente, 9%, a partir da inovação em novos negócios e do lançamento de mais de 100 produtos que fortalecerão e expandirão linhas já existentes, como as de selantes e adesivos, complementos abrasivos e acabamentos.

Deixe seu comentário: