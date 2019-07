Mudas de árvores serão plantadas pela Prefeitura de Porto Alegre para compensar obras no Hospital de Clínicas

A Prefeitura de Porto Alegre, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams), autorizou o plantio de 610 mudas de árvores nativas nas ruas da capital. A ação refere-se a compensação ambiental das obras de ampliação em 70% do Hospital de Clínicas de Porto Alegre.

Do total, 128 mudas de árvores serão plantadas no entorno do hospital. Na avenida Juca Batista, zona sul, serão plantadas 177 mudas e outras 305 árvores na área interna do empreendimento.

Essa compensação por plantio de árvores em área pública faz parte de um acordo firmado entre o Ministério Público Federal, Procuradoria da República do Rio Grande do Sul, Núcleo do Meio Ambiente, Patrimônio Histórico e Cultura e a prefeitura.

