Os zimbabuanos celebraram nessa quarta-feira o 94º aniversário do ex-presidente Robert Mugabe com um feriado, mas sem os extravagantes bolos e os habituais discursos solenes dos 37 anos de seu regime autoritário. Quando estava no poder, Mugabe costumava pronunciar um longo discurso ante milhares de pessoas, e um imponente bolo, que várias pessoas tinham que carregar, encerrava a celebração.

