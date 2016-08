Muitos brasileiros estão deixando de ir fazer compras em Miami preferindo os shoppings do Panamá

A Cidade do Panamá tem a fama de ser uma das principais capitais latino-americanas de compras. E faz jus a esse título. O país é o paraíso dos shoppings e duty frees, com centros de compras para todos os bolsos. Quem procura lojas de alto padrão deve procurar o Soho Mall, um shopping caracterizado como de superluxo com lojas como Prada, Michael Kors, Valentino e Lois Vitton. O Soho Mall veio disputar mercado com o Multiplaza, que também aposta nas grandes grifes.

O brasileiro não demorou a descobrir esse roteiro no Panamá e se tornou um dos principais turistas de compras do país (até antes da crise). Depois segurou um pouco e agora retorna com a valorização do real. No Panamá, a moeda oficial é o balboa, mas o dólar tem trânsito legal e paridade com o dinheiro local. Ou seja, 1 balboa vale 1 dólar. Entre os brasileiros, o Panamá foi apelidado de “nova Miami” com a vantagem de o país não exigir visto.

Dentre tantas opções de centros de compras, o Albrook Mall é destino obrigatório. É o maior shopping da América Latina, com mais de 700 lojas além de salas de cinema, teatro, cassino, três praças de alimentação com 157 lojas, 400 vagas de estacionamento, jogos para crianças, trenzinho para percorrer o local e outras atrações. O shopping tem 450 mil metros quadrados distribuídos em dois andares. De uma extremidade a outra são 2,5 quilômetros, por isso é indicado ir com roupa e sapato confortável porque é necessário caminhar bastante.

O Albrook é dividido em 14 entradas, cada uma delas com nome de animal (em homenagem a diversidade da fauna do país) e uma estátua gigante de cada bicho. A medida em que vai se conhecendo o shopping também é possível entender a organização por padrão de loja. Nas áreas do coala e da orca, por exemplo, estão várias lojas de grife. Já as áreas do tigre, elefante e hipopótamo são dedicadas a lojas mais populares e de departamento. Nessa região é comum ver as pessoas transitando com malas grandes de viagem para facilitar o transporte das compras. Uma diferença em relação aos centros de compras no Brasil é o horário de fechamento mais cedo, às 20h, e com abertura geralmente às 10h.

Diversidade de produtos.

Para quem procura bons preços, as principais dicas de lojas são Dorians, Titan e Conway. Os brasileiros enlouquecem com a diversidade de produtos dessas lojas de departamento , além do bom custo-benefício. É importante saber que não se pode entrar nessas lojas com pacotes, mas elas possuem um guarda-volumes do lado de fora. Em algumas áreas também é preciso pagar 0,25 dólar para ir ao banheiro. Sobretudo nas áreas que ficam próximas ao terminal de passageiros (com grande oferta de ônibus e metrô para chegar ao local).

Com 12 anos de mercado e localizado a cinco minutos do centro da Cidade do Panamá, o Albrook Mall recebe uma média de 40 mil pessoas por dia. Sabendo do interesse dos viajantes pelo roteiro de comprar, operadores e agentes de turismo oferecem cartões de desconto para turistas. Os descontos vão de 10% até 70%.

Comentários