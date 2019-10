No ano passado, alegando cansaço, o ex-presidente do Uruguai José “Pepe” Mujica renunciou ao seu mandato de senador que exercia desde 2015. Sua aposentadoria, porém, não durou muito e o líder que se transformou em um dos políticos mais influentes da América do Sul parece ter recuperado o fôlego para, aos 84 anos, tentar retomar seu posto no Senado nas eleições deste domingo (27).