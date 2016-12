Mulher acusa o vizinho de matar seu cachorro com água fervente

Uma mulher denunciou o vizinho à Delegacia Regional de Polícia Civil de Guajará-Mirim (RO). O homem teria jogado água fervente em seu cachorro. Depois de agonizar por várias horas, com queimaduras de terceiro grau nas costas, o animal acabou morrendo. A Polícia Civil investiga o caso.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a mulher viajou para a capital e deixou o animal em sua residência sob cuidados de um conhecido. Quando retornou de viagem, encontrou o cachorro agonizando com uma grande queimadura nas costas. Desesperada, a dona tentou socorrer o bicho, mas ele não resistiu aos ferimentos. Testemunhas disseram à moradora que um vizinho teria jogado água fervente nas costas do cão. (AG)

