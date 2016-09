Mulher afirma que só fez sexo com o marido todos os dias durante um ano para recuperar sua autoestima

Uma mulher, mãe de três filhos, decidiu submeter-se a um desafio com o marido para tentar recuperar a autoconfiança na própria imagem. Durante um ano, eles fariam sexo diariamente a fim de ajudá-la na aceitação do próprio corpo.

A escritora americana Brittany Gibbons conta que não se permitia ficar nua na frente do marido depois da terceira gravidez, quando ganhou peso e enxergou em si mesma a silhueta da mãe. “Eu mantinha as luzes apagadas durante o sexo, escondia minha barriga e meus seios sob uma camisola, e esperava meu marido sair do quarto antes de correr do chuveiro para o closet e me vestir.”

Preocupada com essa rejeição de si mesma, ela decidiu sugerir ao marido que os dois fizessem sexo diariamente durante um ano. “Parecia algo desagradável, mas também uma maneira intrigante de me forçar a encarar meu corpo a cada dia. Afinal, alguma hora as luzes teriam que ficar acesas, certo?” Assim, durante um ano, Brittany e o marido, Andy, transaram todas as noites. E aos poucos, ela começou a sentir o efeito de permitir-se encarar o próprio corpo.

O experimento aconteceu três anos atrás e, segundo Brittany, atualmente os dois já não têm relações sexuais todos os dias porque “são humanos e não robôs”. No entanto, ela garante que a experiência trouxe coisas boas para o relacionamento.

