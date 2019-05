Mulher agredida em frente a casa noturna na capital registra boletim de ocorrência

A mulher que foi agredida em frente a uma casa noturna de Porto Alegre compareceu a Delegacia da Mulher de Porto Alegre, nesta segunda-feira (20). Ela registrou boletim de ocorrência dos fatos ocorridos durante uma briga generalizada.

Imagens gravadas por populares mostram uma briga com diversos envolvidos, na calçada em frente ao estabelecimento. Localizado no bairro Moinhos de Vento, o espaço é conhecido por reunir a alta sociedade gaúcha. No vídeo, o que mais chama a atenção é a cena em que uma mulher dá um tapa em um homem, que revida com um soco. O impacto faz com que ela caia na calçada, desorientada, sendo socorrida por um casal. A briga segue, segundos após, com muitas agressões físicas entre os participantes que jogam, inclusive cones de sinalização uns nos outros.

As imagens das câmeras de segurança da casa noturna e os nomes dos envolvidos ainda não foram divulgados. De acordo com a Brigada Militar, acionada pelos moradores por volta das 2 horas da manhã da última sexta-feira (17), o desentendimento teria começado dentro da boate. A Delegacia da Mulher vai investigar o caso.

VEJA A BRIGA GENERALIZADA E O MOMENTO DA AGRESSÃO (captada aos 0:56 do vídeo):

O QUE DIZ O RESTAURANTE:

O 300 Cosmo Dining Room liberou uma nota para a imprensa sobre o ocorrido:

“O compromisso com a qualidade e a responsabilidade pela excelência sempre foram alicerces da nossa atuação. Isso se aplica a todos os aspectos que compõem a atuação da marca junto ao seu público, desde serviços a princípios e valores. Por isso, o fato registrado em frente ao 300 Cosmo Dining Room na madrugada de 17 de maio confronta tudo aquilo que acreditamos. Ainda que iniciado e ocorrido na Rua Marquês do Pombal sem o envolvimento de qualquer colaborador do restaurante, lamentamos o ocorrido e aproveitamos para reforçar o compromisso com a equidade de gênero em todos os serviços e o repúdio a toda e qualquer violência. Ficamos à disposição para colaborar com as autoridades e disponibilizar as câmeras de segurança do local.”

Deixe seu comentário: