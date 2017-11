Uma mulher de New Jersey que foi ajudada por um sem teto quando ficou sem gasolina na Filadélfia está arrecadando dinheiro para ajudá-lo. Kate McClure estava indo visitar um amigo no mês passado quando ficou sem combustível na Interestadual 95. Ela estacionou no acostamento, preocupada, até que um sem teto se aproximou e a ajudou.