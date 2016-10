Mulher assalta um banco só para poder voltar para a cadeia

Uma americana que havia roubado um banco para voltar à cadeia foi condenada a seis anos de prisão.

Linda, também conhecido pelo nome de Brian Thompson, havia roubado 16.300 dólares de uma agência bancária em Cheyenne, no dia 27 de julho, e podia pegar até 20 anos de cadeia.

No dia do crime, ao sair do banco, distribuiu o dinheiro para moradores de rua e jogou parte do dinheiro para o alto. Em seguida, sentou-se e esperou a chegada da polícia. Ao ser detida por agentes do FBI, ela admitiu o roubo e disse: “Só roubei o banco porque quero voltar para a prisão”.

Linda havia sido solta de uma cadeia no Oregon em junho. Todo o dinheiro roubado foi recuperado pela polícia.

