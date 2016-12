Mulher atacada com seringa pode ter tido substância injetada no corpo

A mulher que afirma ter sido foi atacada com uma seringa por um desconhecido em um ponto de ônibus de Santos (SP), deve passar, nesta sexta-feira (9), por exames no IML (Instituto Médico Legal) da cidade. Um retrato falado do suspeito já foi divulgado por investigadores.

Segundo a Polícia Civil, somente um diagnóstico mais preciso poderá identificar se a perfuração se trata da picada de uma agulha ou não. Caso a suspeita seja confirmada, também será possível saber qual teria sido a substância injetada na vítima, que apresenta dores de cabeça intensas desde a agressão.

O ataque aconteceu no início da semana enquanto a mulher de 40 anos esperava um ônibus.

A vítima contou à polícia que, ao embarcar no ônibus, um suspeito apareceu e ela sentiu uma picada na altura das nádegas. A mulher olhou para trás, viu o homem se afastando, mas não notou nada nas mãos dele.

De acordo com a polícia, a mulher percebeu os ferimentos apenas ao chegar em casa, quando começou a sentir muitas dores no local do furo. Ela fez uma descrição física do suspeito para a polícia.

A vítima foi orientada por familiares a procurar um hospital onde foi medicada contra doenças sexualmente transmissíveis – já que não se sabe o que havia na seringa. (AG)

